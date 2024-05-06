«Зенит» повёл в конце первого тайма матча с «Факелом»

После ряда неудач «Зенит» подпустил к себе «Динамо» с «Краснодаром». Сегодня команда Сергея Семака пытается исправить ситуацию в матче с «Факелом». В Воронеже чемпионы повели в конце первого тайма матча 27-го тура Премьер-лиги. Клаудиньо технично сыграл по воздуху к линии вратарской, в ту зону ворвался Дуглас Сантос и в падении головой вколотил мяч в сетку ворот.

«Зенит» повёл 1:0. При таком раскладе коллектив Сергея Семака на три очка опережает «Динамо» с «Краснодаром», а противник остается в зоне стыков.

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