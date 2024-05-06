Ганчаренко: «Иногда себя мы так лучше чувствуем, когда выходим и начинаем проигрывать»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Расскажите, что сейчас творится в раздевалке.

- Конечно, там шум, гам, веселье, радость. Мало того, что мы выиграли, мы выиграли еще в концовке. Понимаю, насколько футбол - это эмоции, потому что такие у нас разочарования были, такие же у нас были победы. Наверное, это, что запоминается в концовке болельщикам, потому что победа в последний момент всегда приятна. Надо сказать, что очень жарко как вверху турнирной таблицы, так и внизу, поэтому цена очков очень высока. Наверное, это нас очень закрепощает, потому что движение и ход мяча - это то, что хотелось бы улучшить.

- Про закрепощение. Можно ли говорить, что первый пропущенный мяч на 18-й секунде буквально команду раскрепостил и всё стало получаться в атакующих действиях?

- Иногда себя мы так лучше чувствуем, когда выходим и начинаем проигрывать.

- Те замены, которые были сделаны, в основном всё в атакующей линии. Исключения только Филипенко и Эмерсон. Можно ли говорить о том, что сыграли они сегодня?

- По крайней мере, мы лучше стали контролировать игру с Газинским, Ионовым, Эриком, лучше стал мяч держаться, и мы перешли на половину поля соперника, что нам надо было сделать.

- Илья Ишков стал лучшим игроком этого матча. А вы бы кого назвали?

- Сложно сказать. Он свой, он борется за «Урал», за Екатеринбург. На него приходят очень много болельщиков, он во многих матчах заслуживает такой оценки.