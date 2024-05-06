Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Давайте попробуем проанализировать игру. Первый забитый мяч в исполнении «Балтики» - это какая-то наигранная комбинация была или так совпало?

- Первый забитый мяч - 50-я секунда. Чего там анализировать? Хорошо провели атаку, забили.

- Можно ли говорить о том, что ключевой эпизод этой встречи - это как раз пенальти?

- Ключевой эпизод - это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные - это давление во втором тайме. К сожалению, мы не смогли справиться с давлением, допустили ошибку в конце игры, но ключевой момент - это просто позорное судейство. Так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ.

- Прокомментируйте, пожалуйста, первые замены, которые были сделаны. Я могу предположить, почему заменили Малярова. Но Козлов почему был заменен в перерыве?

- Козлов попросил сам замену.