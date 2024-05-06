Григорий Иванов – о победе над «Балтикой»: «У меня уже нечему седеть»

Григорий Иванов, бессменный президент екатеринбургского «Урала» высказался о победе «шмелей» над «Балтикой». Викторию уральцам подарил гол Алексея Ионова в добавленное время – 2:1.

«Болельщики «Урала» поседели? Наверное, про себя сказать не могу — у меня уже нечему седеть. Победа есть победа, нам нужна любая. Результатов довольны, однако качеством футбола не очень». – делится Иванов для «Спорт-Экспресса».

После победы уральцы смогли вырваться на 13-е место турнирной таблицы. Теперь у клуба 28 очков, но отрыв от зоны вылета в следующем туре вновь можно будет потерять – составляет он лишь два балла.

Как «Урал» отправил «Балтику» в зону вылета