Кирьяков: «Судьба чемпионской гонки в руках «Зенита»

Сергей Кирьяков, бывший российский футболист, а ныне тренер высказался о ходе чемпионской гонки в РПЛ. На данный момент (до матча «Зенита» и «Факела») третье место делят сразу три команды с 50 баллами, но у питерцев игра в запасе.

«Зенит» упустил инициативу и проиграл дважды. «Динамо» на этом фоне смотрится предпочтительнее. Им сопутствует удача. Многое сейчас зависит от «Зенита». Ситуация в их руках, выиграют у «Факела» и будут иметь преимущество. Психологически им будет тяжело», - говорит Кирьяков для Legalbet.

Текстовую трансляцию матча «Факел» - «Зенит» проводит наш портал. К концу первого получаса матча счёт соперники не открыли.