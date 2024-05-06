Тукманов назвал большой минус Кононова как тренера

Минувшей зимой московское «Торпедо» возглавил Олег Кононов, однако «автозаводцы» играют при нём неоднозначно. Так, в турнирной таблице у столичного клуба лишь 13 место и 39 очков.

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов назвал минус Кононова как тренера.

«Возможно, нынешний тренер — это хороший, добрый и мягкий человек. За 15 лет работы он полтора десятка команд сменил. Это говорит о том, что у человека... Ну, несамостоятельный он», - говорит Тукманов для Legalbet.

Тукманов добавил, что допускает, что «Торпедо» новый сезон начнёт опять с новым тренером, так как нынешний тренер не справляется со своими задачами.