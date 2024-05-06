Агент: Тюкавин готов играть в Европе

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о возможном переезде своего клиента в европейский клуб.

Агент заявил, что периодически к нему обращаются по Тюкавину хорошие клубы, но для начала нужно все взвесить.

«Все должно совпасть. Есть же и семейные обстоятельства, много нюансов. В «Динамо» Константину комфортно, его здесь любят болельщики», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

При этом агент считает, что Тюкавин готов играть в европейском чемпионате.

В нынешней кампании 21-летний нападающий принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, забил 16 мячей и стал автором девяти ассистов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тюкавина в 12 миллионов евро.