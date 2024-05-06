Чилийский легионер «Сочи»: «Климат Сочи похож на климат юга Чили»

Игнасио Сааведра, чилийский легионер «Сочи» рассказал о городе, в котором ему приходится трудиться в последние месяцы карьеры.

«Мы играем в Сочи, этот город сильно похож на юг Чили. Еще из общего: горы, горные красивые пейзажи. Это всё очень похоже на Чили», - приводит слова Сааведры Sport24.

Легионер добавил, что очень счастлив своим нахождением в России. За месяцы в стране у него не возникало никаких проблем.

«Сочи» с 20 баллами рискует вылететь из РПЛ. Отставание от зоны стыковых матчей составляет восемь баллов. Вылет сочинского клуба может случиться уже в 28 туре.