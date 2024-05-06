18-летний Ишков признан лучшим игроком матча «Урал» - «Балтика»

Вечером понедельника в 27 туре Российской премьер-лиги сошлись екатеринбургский «Урал» и «Балтика». Уральцам повезло больше, клуб из Екатеринбурга смог обыграть прямого конкурента со счётом 2:1.

Илья Ишков, молодой полузащитник «Урала» был признан лучшим игроком минувшей встречи. Он смог заработать пенальти, с которого на 19-й минуте сравнял счёт в игре Алексей Каштанов.

Ишков – уроженец Екатеринбурга, воспитанник уральской футбольной школы. В этом сезоне атакующий полузащитник провёл уже 31 матч за свой клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и дважды отмечался ассистом.

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