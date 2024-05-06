«Урал» стал лидером сезона РПЛ по волевым победам

Вечером понедельника екатеринбургский «Урал» дома обыграл прямого конкурента в борьбе за выживание – «Балтику». Викторию уральскому клубу подарил гол Алексея Ионова в добавленное время.

Как сообщает Opta Sports, эта волевая победа стала для «Урала» третьей в текущем сезоне. Столько же – у московского «Локомотива». Ни одна команда не одержала больше волевых побед в этом сезоне Премьер-лиги, чем «Урал» и «Локо».

Отметим, побед позволила уральскому клубу покинуть зону вылета как минимум до итогов следующего, 28 тура Российской премьер-лиги. Сейчас у коллектива 28 очков турнирной таблицы и 13 место.