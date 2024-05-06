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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов выбрал фаворита матча ЦСКА – «Рубин»

06 Мая 2024 • 17:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
1 1.80 X 3.65 2 4.80
Через 1 ч. 24 мин.

Футбольный тренер Евгений Бушманов ответил на вопрос о фаворите предстоящего матча чемпионата России ЦСКА – «Рубин».

«ЦСКА в любом случае в этой игре будет фаворитом. Они играют дома, да и по составу посильнее казанцев», — приводит слова Бушманова Metaratings.

При этом эксперт считает, что обе команды смогут забить в предстоящей встрече.

Игра 27-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Рубином» пройдет сегодня, 6 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 (мск).  За всеми событиями матча вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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