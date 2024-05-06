Бышовец назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился комментарием о фаворите чемпионской гонки РПЛ.

«Думаю, что у «Зенита» есть небольшое преимущество в этой гонке, связанное с тем, что у клуба есть сильные и опытные игроки», — приводит слова Бышовца Metaratings.

При этом специалист отметил, что у всех трех команд практически одинаковые шансы на титул, но все же «Зенит» немного выделяется в этой группе.

На данный момент у «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» по 50 зачетных баллов в турнирной таблице. Стоит сказать, что у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе, которая может позволить команде Сергея Семака стать единственным лидером в РПЛ.