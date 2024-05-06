«Урал» не пропускал в чемпионатах России на первой минуте 29 лет

Екатеринбургский «Урал» вечером понедельника играет дома с «Балтикой» в рамках 27 тура РПЛ. Пропустили «шмели» на первой минуте, гол в составе балтийцев оформил Виталий Лисакович.

Как отмечает «Цифроскоп», в последний раз на первой минуте в рамках чемпионатов России уральцы пропускали аж 29 лет назад. Случилось это 1 июля 1995 года в игре против клуба «Спартак-Алания». Это была самая «спящая» минута для уральцев в плане пропускания голов.

Ранее сообщалось о том, что «Урал» пропустил самый быстрый гол в РПЛ за полтора года – с октября 2022 года. К концу встречи «Балтика» терпит поражение – 1:2.