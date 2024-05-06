Гол Лисаковича на 16-й секунде и победный Ионова на 90+5-й минуте: «Урал» отправил «Балтику» в зону вылета

«Урал» и «Балтика» сошлись между собой в Екатеринбурге в очень важном матче. Часто подобные встречи называют матчами за шесть очков, но это всё же преувеличение. Всё-таки разыгрывались обычные два-три очка (ничья или чья-то победа).

В первом круге в Калининграде эти команды сыграли 19 августа. «Урал» тогда выиграл с минимальным счётом и ненадолго вернулся на первое место турнирной таблицы. А потом десять матчей подряд екатеринбургская команда не могла победить в рамках чемпионата, пока не нанесла в ноябре поражение «Краснодару». В последующих десяти турах РПЛ «Урал» выиграл лишь однажды – у «Динамо». Как-то «шмелей» тянет огорчать лидеров – но не «Зенит», которому они уступили крупно.

«Балтику» лидером Премьер-лиги назвать трудно. Хотя если посмотреть на четыре предыдущих матча калининградцев в Премьер-лиге, там у них три победы, а если на шесть – то четыре. Для пытающегося спастись аутсайдера – неплохо. Но может быть недостаточно. К отчётной игре «Балтика» подходила на нижнем месте стыковой зоны с 26 очками. «Урал», располагавшийся на верхней строчке напрямую вылетной зоны, имел на один балл меньше.

Начало получилось стремительным – «Балтика» отличилась уже на шестнадцатой секунде (самый быстрый гол сезона РПЛ). Ковалёв справа обыгрался с Козловым и навесил, а Лисакович головой отправил мяч в сетку (0:1). Столь стремительный дебют в исполнении калининградцев навеял воспоминания об их недавнем гостевом матче с «Ахматом». Там балтийцы тоже очень быстро создали момент, но не реализовали его, а первый раз забили на четвёртой минуте, второй – на восьмой, третий – на одиннадцатой. И дошло-доехало до счёта 1:7 не в пользу хозяев. Однако «Урал» нашёл в себе силы отыграться оперативно.

Силовое давление на оборону гостей привело к образованию пенальти на восемнадцатой минуте. Маляров ударил по ноге Ишкова, который протыкал мяч вперёд. Главный арбитр Сергей Иванов поглядел в ВАР-монитор и объявил для всех: «После просмотра игрок номер 3 «Балтики» наказывается за нарушение правил в штрафной площади. Решение – одиннадцатиметровый удар». Каштанов с точки пробил в левый угол – Латышонок дотянулся, но не остановил сферу (1:1). Вторая половина первого тайма была тягомотиной, которую разбавило одно попадание в штангу. Анхело Энрикес после передачи справа от Ковалёва с близкого расстояния попал в стойку.

Естественно, что второй тайм проходил с борьбой на каждом участке поля и всё такое. С перерыва вышла «Балтика» атаковать. Лисакович забил головой из офсайда – ВАР подтвердил «вне игры». К концу матча уже «Урал» вязкими атаками действовал. Свежие ветераны Бикфалви и Ионов старались. Удар Газинского головой был накрыт, а Ишков не закрутил справа с углового сухой лист в дальний угол. Эрик должен был забивать в левый угол, но не судьба. Ничья 1:1? Нет, победа «Урала» 2:1. Додавили екатеринбуржцы калининградцев на пятой добавленной минуте. Итало подал слева, и Ионов вторым этажом послал мяч в сетку. «Урал» выбирается из зоны прямого вылета, отправляя туда «Балтику».

Кирилл Иванцов