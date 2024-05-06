Черчесов: «Я хотел бы продолжить работу в русскоязычной среде»

Станислав Черчесов, уже 10 месяцев как безработный тренер заявил, что хотел бы продолжить свою тренерскую карьеру в русскоязычной среде. И аргументировал свою позицию.

«Хотелось бы работать в русскоязычной среде, я два последних года работал и на всех языках говорил улыбается. И это реально много сил забирает», - говорит Черчесов с улыбкой телеканалу «Матч ТВ».

Черчесов пояснил, что объяснение игрокам чего-то на не своём родном языке – довольно трудное занятие.

Напомним, что последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Покинул этот клуб Станислав Саламович летом 2023 года из-за провала в квалификации Лиги чемпионов.

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