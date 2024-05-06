Булыкин считает, что «Спартаку» будет тяжело догнать лидеров

Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах «Спартака» в борьбе за третье место в чемпионате России.

«Думаю, тройку лидеров сложно будет кому‑то догнать, в том числе и «Спартаку». А вот претендентов на четвертое‑пятое места очень много», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, в матче 27-го тура чемпионата России «Спартак» не смог обыграть на выезде «Пари НН» (0:0) и потерял практически все шансы на борьбу за бронзовые медали.

В настоящий момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 43 зачетных балла после 27 сыгранных туров.