Кафанов – о Рудакове: «Максим отыграл просто блестяще»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов остался в восторге от игры голкипера «Сочи» Максима Рудакова в воскресном матче южан против московского «Динамо».

5 мая сочинцы играли с «Динамо» на выезде и проиграли – 2:3. По мнению Кафанова, если бы не Рудаков, «Сочи» пропустил бы гораздо больше мячей в свои ворота.

«Может быть впечатление, что вратарь пропустил три раза и сыграл неудачно. Но отыграл Максим просто блестяще. Если б не он, счёт мог бы быть разгромным. Там могло быть и шесть, и семь голов», - говорит Кафанов для «Матч ТВ».

Рудаков перебрался в «Сочи» из «Ростова» зимой 2024 года, до этого в аренде выступал в клубе «Хонка» из Финляндии. В текущем сезоне во всех российских турнирах у него три матча и четыре пропущенных гола.