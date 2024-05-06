Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.

- Ничья «Спартака» в Нижнем Новгороде разочаровала?

- Разочарован по одной причине: если бы не такой результат, «Спартак» мог бы еще бороться за медали. Какие-то шансы были бы. А сейчас я понимаю, что нет шансов, потому что семь очков отыграть за три матча практически невозможно.

- Тогда уже можно подводить предварительные итоги сезона. Место ниже четвертого как бы вы оценили?

- Это провал. Однозначно. У команды такой состав, который уступает только «Зениту».

- При этом, у Слишковича по-прежнему нет поражений. Как могли бы оценить его работу в «Спартаке»?

- Я бы не спешил его менять. Дал бы еще поработать в следующем сезоне. Не думаю, что он попросил бы какие-то больше условия. Могли бы и договориться. Мне кажется, что это достаточно интересный тренер. Он разгрузил команду, и мы видим совсем другой футбол. В прессе ребята говорят, что им интересно с ним работать, что он всем дает играть. Поэтому «Спартаку» не стоит спешить.

- Получается, нельзя назвать неожиданностью результаты команды при Слишковиче, учитывая, что он хорошо знает команду?

- Однозначно. Не нужно что-то придумывать с новым главным тренером, покупать ему футболистов. Команда у «Спартака» очень неплохая. Да, можно закрыть какие-то определенные позиции, но это не должны быть дорогие покупки. Нельзя платить такие суммы, как за Угальде. Тем более, мы играем без еврокубков.

- Как вы сказали, Слишкович дает поиграть всем и тасует состав, но Абаскаля за это критиковали. Почему к Слишковичу другое отношение?

- Не знаю. Мне он нравится, как человек. Плюс у него есть результат, и наладился микроклимат в коллективе. Ребята сейчас поддерживают друг друга.

- Вы назвали провалом выступление «Спартака». Если бы команда выиграла Кубок России, оценка была бы уже другой?

- Тогда скажу, что нет провала. Получается, сейчас у «Спартака» все зависит от Кубка.

- Кого хотели бы видеть соперником «Спартака» в финале, если бы он прошел «Балтику»?

- Думаю, что в финал выйдет «Зенит». Но сказать, с кем было бы проще – сложно. Все-таки против питерцев москвичи тоже играли в этом сезоне неплохо. Хотя в финале любой соперник будет тяжелый.

- Если Слишковича оставят, нужно ли будет серьезное усиление?

- Любой тренер захочет усиление. И Слишкович, и если придет кто-то другой.

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Елена Григорьевская