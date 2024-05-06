Булыкин: Тюкавин готов к Европе

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда столичного клуба Константина Тюкавина.

По мнению эксперта, многие российские футболисты могут отправиться в европейский чемпионат.

«Тюкавин сейчас один из самых перспективных футболистов, на ряду с Пиняевым и Глушенковым. Но Тюкавин доказывает на деле, что он готов, хочет и может переехать в Европу», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В текущей кампании 21-летний Тюкавин сыграл в 35 встречах во всех турнирах, забил 16 мячей и записал на свой счет девять голевых передач.

Трудовое соглашение россиянина с «Динамо» рассчитано до середины 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Тюкавина в 12 миллионов евро.