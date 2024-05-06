Гол «Балтики» «Уралу» стал самым быстрым голом в РПЛ за полтора года

Вечером понедельника, 6 мая в Екатеринбурге в важнейшем матче для команд из подвала турнирной таблицы РПЛ встречаются «Урал» и «Балтика». Балтийцы в первом тайме открыли счёт аж на 16-й секунде встречи, игрокам «Урала» не довелось коснуться мяча.

Как делится Opta Spots, этот гол стал самым быстрым голом в РПЛ с октября 2022 года, когда Олакунле Олусегун, игрок атаки «Краснодара» забил на восьмой секунде матча против «Ростова».

Битва «Урала» и «Балтики» продолжается. В разгаре второй тайм встречи, текстовую трансляцию которой любезно проводит наш портал. На табло паритет – 1:1, у «Урала» с пенальти забил Алексей Каштанов.