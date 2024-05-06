Дьяков объяснил предстоящий переход Песьякова в «Крылья Советов»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился комментарием о возможном переходе вратаря дончан Сергея Песьякова в «Крылья Советов».

«В «Крыльях» есть Ломаев, но раз ищут вратаря, то он куда-то переходит. Не думаю, что Песьяков хочет сидеть в «Крыльях» на замене», — приводит слова Песьякова «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что 35-летний Песьяков отказался продлевать трудовой договор с «Ростовом» и решил перейти в «Крылья Советов».

В этом сезоне Песьяков провел 22 матча в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 34 гола и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.