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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков объяснил предстоящий переход Песьякова в «Крылья Советов»

06 Мая 2024 • 17:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
1 2.10 X 3.70 2 3.40
Через 1 ч. 41 мин.

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился комментарием о возможном переходе вратаря дончан Сергея Песьякова в «Крылья Советов».

«В «Крыльях» есть Ломаев, но раз ищут вратаря, то он куда-то переходит. Не думаю, что Песьяков хочет сидеть в «Крыльях» на замене», — приводит слова Песьякова «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что 35-летний Песьяков отказался продлевать трудовой договор с «Ростовом» и решил перейти в «Крылья Советов».

В этом сезоне Песьяков провел 22 матча в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 34 гола и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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Крылья Советов Ростов Сергей Песьяков Виталий Дьяков Иван Ломаев ещё теги

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