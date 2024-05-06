Шавло: «Спартаку» надо готовиться к Кубку России через матчи чемпионата»

Футбольный функционер Сергей Шавло высказался о целях «Спартака» в оставшейся части сезона.

«Тройка лидеров РПЛ уже определилась. «Спартаку» надо готовиться к Кубку России через матчи чемпионата. Самое главное — это Кубок», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Спартак» провел плохой сезон, но победа в национальном Кубке может все исправить.

Напомним, «Спартак» добрался уже до финала Пути регионов, где сыграет с «Балтикой». Что касается чемпионата, то там «красно-белые» идут на четвертой позиции в турнирной таблице. В копилке столичного клуба 43 набранных очка.