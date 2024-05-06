Гранат рассказал, какая топ-лига подойдёт Тюкавину

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о том, какой топ-чемпионат подходит форварду «бело-голубых» Константину Тюкавину.

По мнению эксперта, при доверии тренера Тюкавин сможет заиграть в европейском клубе.

«Мне кажется, что Тюкавину подошла бы Бундеслига и было бы круто, если бы он перешел в «Боруссию» Дортмунд, где часто раскрываются форварды», — приводит слова Граната «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и записал на свой счет девять ассистов.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.