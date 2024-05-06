«Зенит» назвал состав на игру с «Факелом»

В понедельник «Зенит» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Факела». Рулевой питерской команды Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Нино, Эракович, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Артур, Кассьерра.

Матч «Факел» - «Зенит» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Зенит» имеет по 50 очков с «Динамо» и «Краснодаром». Питерцы по итогам матча в Воронеже рассчитывают вырваться в единоличные лидеры Премьер-лиги.