Балахнин сомневается, что уход Песьякова из «Ростова» связан с ошибками

Российский тренер Сергей Балахнин поделился комментарием о возможном переходе вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в «Крылья Советов».

По мнению эксперта, у Песьякова есть определенная договоренность с тренерским штабом по поводу трансфера.

— Не думаю, что возможный уход Песьякова из «Ростова» связан с его ошибками. Взять последнюю игру «Ростова» — там было то же самое, но только без него, — цитирует Балахнина «Чемпионат».

В текущем сезоне 35-летний Песьяков провел 24 матча, в которых пропустил 35 мячей и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт вратаря с «Ростовом» истекает предстоящим летом.