Юридический эксперт высказалась о деле спартаковца Промеса

Анна Макаренко, которая является юридическим экспертом в ОАЭ, дала комментарий по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

По словам Макаренко, Промес находится в тюремном заключении по делу Интерпола. Эксперт сообщила, что дело по ДТП с участием футболиста в ОАЭ было закрыто, но идёт дело по линии Интерпола, и вопрос экстрадиции Квинси в Нидерланды по-прежнему открыт.

«Промес будет находиться в тюрьме ОАЭ до даты его экстрадиции в Нидерланды. Очень маленький процент того, что он останется в Дубае, скорее всего, его экстрадируют туда, где на него был открыт Interpol case», - цитирует Макаренко Sport24.

Напомним, что ранее Квинси Промес получил в Нидерландах два тюремных срока по делам по контрабанде наркотиков (6 лет) и нанесении ранений родственнику (1,5 года). В обоих случаях Промес подал апелляцию.