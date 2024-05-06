«С Соболевым можно чуть пособачиться, но Джикия — это другого склада человек» — Черчесов

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился комментарием о конфликте игроков «Спартака» с бывшим главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать. Но Джикия — это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить?» — заявил Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в середине апреля руководство «Спартака» приняло решение отправить в отставку 35-летнего Абаскаля. В настоящий момент пост исполняющего обязанности наставника «красно-белых» занимает Владимир Слишкович.