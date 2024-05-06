Бывший тренер «Спартака» заявил, что команда не умеет играть на результат

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей в Нижнем Новгороде и медальной гонке.

- Разочарованы ничьей «Спартака» в Нижнем Новгороде?

- Да нет. «Спартак» идет по своему графику. Медалей ему не видать. Конкуренты ушли в отрыв. В целом не так важно, четвертое или пятое место займет команда. А подняться выше не позволяет психология. Чтобы победить «Пари НН», надо было играть с максимальной самоотдачей. Вчера я ее не увидел. Было старание, но жажды победы во что бы то ни стало не было. Надеюсь, «красно-белые» мобилизуются на Кубок.

- Почему «Спартак» не сумел забить при тотальном контроле мяча и большом количестве ударов по воротам?

- Не хватило исполнительского мастерства в завершающей стадии.

- Почему у Слишковича то феерия голов, то нулевые ничьи?

- Он играет на результат и в целом нормально идет в чемпионате. Он дает поиграть всем ребятам. У него нет костяка команды. Все двадцать футболистов равноценные. Выходят те, кто лучше готов.

- Абаскаля за такую ротацию критиковали, а Слишковича нет. Почему?

- Про Абаскаля уже не хочется говорить. А Слишкович все делает правильно. Не было Джикии, Бабича. Абаскаль не понимал, как играть в три защитника или пять хавбеков. У него была догма играть по одной схеме и все. Менял по одному игроку. Слишкович более зрелый. Опыта не так много, но пока он ведет себя очень достойно.

- «Спартак» продолжил свою беспроигрышную серию. Что об этом думаете?

- Это хорошо. Команде надо научиться играть на результат, если она хочет что-то выиграть.

- Она не умеет этого делать?

- Она учится этому. «Пари НН» был очень мотивирован и мобилизован. Просто так там не выиграть. Должна быть удача. Поэтому не надо делать трагедии из ничьей в Нижнем Новгороде.

- Вы сказали, что «Спартак» выбыл из медальной гонки. Когда вам стало это понятно?

- Тура три назад был уже отрыв. Когда «Динамо» начало побеждать, все стало ясно. А «Зенит» и «Краснодар» уже давно оторвались.

- Нет у «Спартака» шансы обойти «Краснодар», который теряет очки в последних матчах?

- Нет. Не думаю. Для этого «быкам» надо проиграть все матчи, а «Спартаку» выиграть.

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Елена Григорьевская