Черчесов назвал самого талантливого российского игрока, с которым работал

Отечественный тренер Станислав Черчесов рассказал, какого российского футболиста из тех, с кем он работал, считает самым талантливым.

«Юра Жирков, допустим. Он футбольный человек. На любой позиции играл одинаково. Головин? Можно какие‑то параллели с Вальбуэна провести», — заявил Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Ранее специалист признался, что считает французского полузащитника Матьё Вальбуэна своим самым талантливым подопечным.

Напомним, Жирков завершил карьеру футболиста летом 2022 года. Что касается Александра Головина, то он уже шестой год успешно выступает в «Монако».