«Урал» отыгрался с пенальти в матче с «Балтикой»

В середине первого тайма матча 27-го тура «Урал» - «Балтика» счёт сравнялся. На первых секундах гости повели после удара в упор от Виталия Лисаковича. Противник отыгрался с пенальти. Его заработал Илья Ишков после фола со стороны Кирилла Малярова. К мячу подошел Алексей Каштанов и пробил в левый угол ворот, голкипер угадал, но не выручил всё же.

1:1 у нас, «Урал» остается в зоне вылета, у соперника на очко больше, он делит третье место с конца. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.