В агентстве отреагировали на информацию о переходе Форбса в «Краснодар»

Представитель вингера «Аякса» Карлоса Форбса в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном трансфере игрока в «Краснодар».

«На данный момент мы не говорим о будущем Карлоса», — заявили в PCR SPORTS & MANAGEMENT.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов выложить за 20-летнего португальца почти 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Форбс появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет десять миллионов евро.