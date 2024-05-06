Черчесов: Вальбуэна — самый талантливый, с кем я работал

Экс-наставник «Динамо» Станислав Черчесов ответил на вопрос о самом талантливом футболисте, с которым работал

«Вальбуэна в «Динамо». Потому что он дал мне по‑другому взглянуть на работу. Когда у тебя такой игрок появляется, то ты должен иначе на футбол посмотреть», — заявил Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, Вальбуэна выступал за «Динамо» с 2014 по 2015 год. В составе «бело-голубых» хавбек принял участие в 40 матчах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет 17 результативных передач.

В настоящий момент 39-летний француз защищает цвета кипрского «Аполлона» из Лимасола.