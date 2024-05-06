Бышовец сравнил Тюкавина с двумя легендами немецкого футбола

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. В воскресенье футболист забил красивый гол пяткой в ворота «Сочи» (победа динамовцев 3:2).

По словам Бышовца, Тюкавин в последних матчах его удивляет. Известный тренер отметил, что форвард «Динамо» хорошо играет головой и чувствует ситуации в чужой штрафной площадке. Бышовец даже сравнил Тюкавина с двумя легендами немецкого футбола.

«Позволю себе сравнить Константина с Уве Зеелером и Гердом Мюллером, но, надеюсь, что его совершенствование и развитие будет продолжаться. Речь идёт о качестве игры», - цитирует Бышовца Metaratings.

Ближайший матч «Динамо» проведёт в субботу, 11 мая, - против «Балтики» на выезде.