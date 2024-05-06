Появилась информация о будущем Морено в «Сочи»

«Сочи» рискует вылететь из Премьер-лиги – команда по-прежнему располагается на последней позиции в турнирной таблице. В воскресенье сочинцы проиграли «Динамо» (2:3), и их шансы на сохранение прописки в топ-дивизионе снизились.

Согласно информации «Чемпионата», в конце текущей недели «Сочи» обсудит будущее главного тренера Роберта Морено с его агентом. Стороны поговорят о возможном сотрудничестве в случае вылета в Мелбет-Первую лигу.

В то же время отмечается, что сам Морено ещё не определился со своим будущим.

В текущем чемпионате «Сочи» осталось провести три матча – против «Пари НН», «Краснодара» и «Рубина».