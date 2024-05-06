Игнашевич: «У нас такие же сложности, как и в «Манчестер Сити» в последнем четвертьфинале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- «Балтика» - единственная команда из нижней части таблицы, которая продолжает играть и в Кубке помимо чемпионата. В каком состоянии команда находится? Успевают ли игроки восстановиться?

- Состояние хорошее, у нас было время отдохнуть и подготовиться. Три дня достаточно. Мы с 13 апреля играем в этом графике, уже адаптировались.

- Погодный фактор. Вот так из 27 в плюс 7 - насколько это может сказаться на игре?

- Никак не скажется для нас.

- Вы очень сильно ротируете состав. Я посмотрел, что тот же Маляров не появлялся в старте довольно давно. Почему такой состав выбрали на этот матч?

- Мы не сильно ротируем в чемпионате. В Кубке - да, согласен. Кирилл в хорошем состоянии, поэтому я уверен, он сегодня поможет.

- Вы наверняка знаете, что «Урал» - команда, которая всегда тяжело взламывает оборону соперника, когда команда обороняется большими силами. Сегодня как «Балтика» будет строить игру, будет играть на контратаках или еще как-то?

- Думаю, что это проблема у всех команд, не только у «Урала». И у нас такие же сложности, и в «Манчестер Сити» в последнем четвертьфинале Лиги чемпионов тоже были подобные проблемы. Поэтому игра покажет, посмотрим. У нас есть сильные стороны, надеюсь, мы их продемонстрируем.

- Многие журналисты говорят, что сегодня игра за шесть очков. Как вам кажется, кто сегодня одержит победу? Тот, кому победа нужнее?

- У нас все такие матчи в этой весенней части, как и для «Урала». Надеемся, что победит сильнейший сегодня, и ему ничто не помешает.