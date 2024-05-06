Петржела: «Дзюбе пора завершить карьеру»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«В какой лиге Дзюба мог бы сейчас заиграть? Думаю, такой лиги нет, ему пора завершить карьеру», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Специалист считает, что Дзюбе лучше завершить карьеру игрока и пройти тренерские курсы, так он сможет передать свой серьезный опыт молодежи.

В нынешней кампании 35-летний форвард принял участие в 26 встречах, в которых забил четыре гола и стал автором четыре ассистов.

Трудовой договор Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце июня 2024 года.