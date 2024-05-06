Ганчаренко: «Все понимают важность сегодняшней игры и победы, мы едины в этом»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Болельщики «Урала», болельщики «Балтики», все сегодня говорят о том, что этот матч жизни для той и другой команды. Как для вас?

- Все понимают важность сегодняшней игры и победы. Мы едины в этом.

- Практически «Урал» подходит без потерь за исключением Мишкича из-за перебора желтых карточек. Можно ли говорить о том, что мы сегодня увидим оптимальный состав «Урала»?

- Наверное, да, за исключением Мишкича у нас все в хорошей форме, все готовы, нам важно было найти правильное сочетание.

- Сегодня Аюпов вместо Мишкича выходит. Насколько равнозначная замена?

- Он опытный парень, многое прошел. Понятно, нам нужно было искать вариант с учетом того, что кто-то должен сыграть с первых минут, и замены нужны тоже.

- С первых минут тоже выходит Дмитриев, который прошлый матч не играл с самого начала. Дмитриев, Ишков - доверяете молодежи?

- Тут даже не молодежи, тут игроки, готовые выполнить на сегодняшний момент. Много параметров, там и контроль мяча, и скорость, и агрессия, и движение, всё вместе.