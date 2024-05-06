Агент Кучаева рассказал, когда будет решаться будущее игрока в «Пари НН»

Александр Клюев, агент полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, 26-летний футболист перебрался в нижегородский клуб минувший зимой, заключив краткосрочный контракт до конца сезона.

«Кучаев сейчас сосредоточен на оставшихся играх сезона в «Пари НН». Ему нужно помочь решить команде задачу. Все разговоры с клубом будут после этого», — приводит слова агента «Чемпионат».

В футболке «Пари НН» Кучаев принял участие в шести матчах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет два с половиной миллиона евро.