«Краснодар» уже не участвует в борьбе за титул» — Нигматуллин

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Краснодар» уже не участвует в борьбе за титул. «Динамо» показывает характер. У «Зенита» черная полоса из двух матчей закончилась. Концовка обещает быть очень интересной», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

На данный момент в чемпионате России сразу у трех лидирующих команд по 50 набранных очков. Речь идет о «Зените», «Краснодаре» и «Динамо». Стоит сказать, что у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе.

Напомним, подопечные Сергея Семака являются действующими чемпионами страны.