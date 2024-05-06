Президент «Оренбурга» допускает наказание для Веры за курение

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера столкнулся с критикой за курение электронной сигареты во время прямого эфира в социальной сети. Комментарий по поводу этой ситуации дал Василий Еремякин, который занимает должность президента оренбургского клуба.

«Если честно, я ещё не видел видео, как Лукас Вера курил. Посмотрю и подумаю, как это можно расценить. Не знаю, будут ли применены санкции к футболисту, если это действительно так. Надо посмотреть. Наверное, многие футболисты курят (смеётся)», - цитирует Еремякина «Чемпионат».

Напомним, что в субботу «Оренбург» на своём поле обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. На текущий момент команда Давида Деограсии располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч «Оренбург» проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Локомотива» дома.