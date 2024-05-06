Черчесов отреагировал на разговоры о возвращении в «Спартак»

Известный тренер Станислав Черчесов дал комментарий по поводу разговоров о его возможном возвращении на тренерский мостик «Спартака».

«Так происходит. Если бы этого не было, то это было бы удивительно. Всю жизнь в «Спартаке» как игрок или тренер работал. Добиваешься каких‑то успехов в других клубах, доказываешь свою состоятельность. Наверное, ассоциация какая‑то проходит. Но там люди работают, знают, что и как им надо», - слова Черчесова приводит Sport24 со ссылкой на эфир «Матч Премьер».

Станислав Черчесов уже тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах. В настоящий момент специалист не имеет клубной прописки – прошлым летом он был уволен из венгерского «Ференцвароша» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что недавно «Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля. На временной основе с командой сейчас работает Владимир Слишкович.