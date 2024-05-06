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Червиченко назвал минус Песьякова

06 Мая 2024 • 14:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
1 2.10 X 3.70 2 3.40
Через 3 ч. 43 мин.

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в «Крылья Советов».

«У Песьякова есть свои минусы — он чудит. Но Ломаев нервно и психологически неустойчив. Тут еще вопрос, с кем спокойнее стоять», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 35-летний Песьяков сыграл в 24 матчах во всех турнирах, пропустил 35 мячей и семь раз смог оставить свои ворота на замке.

Трудовой договор футболиста с «Ростовом» истекает в конце июня этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Песьякова в 600 тысяч евро.

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Крылья Советов Ростов Андрей Червиченко Сергей Песьяков Иван Ломаев ещё теги

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