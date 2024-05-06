Червиченко назвал минус Песьякова

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в «Крылья Советов».

«У Песьякова есть свои минусы — он чудит. Но Ломаев нервно и психологически неустойчив. Тут еще вопрос, с кем спокойнее стоять», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 35-летний Песьяков сыграл в 24 матчах во всех турнирах, пропустил 35 мячей и семь раз смог оставить свои ворота на замке.

Трудовой договор футболиста с «Ростовом» истекает в конце июня этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Песьякова в 600 тысяч евро.