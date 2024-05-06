«Спартаку» не хватает забивного форварда» — Бояринцев

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре «красно-белых» в атаке.

«Конечно, не хватает забивного форварда. Угальде не дает передачу на пустые ворота на Зиньковского. За девять игр в РПЛ он мало чем себя проявил», — приводит слова Бояринцева Legalbet.

По мнению эксперта, Александр Соболев и Михаил Игнатов выглядят лучше Манфреда Угальде.

В минувшем матче чемпионата России «Спартак» не смог одолеть на выезде «Пари НН». Встреча 27-го тура завершилась со счетом 0:0.

Сейчас «красно-белые» идут на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, сумев заработать 43 очка. В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар».