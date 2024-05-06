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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иву: «РПЛ точно входит в топ-10 в Европе»

06 Мая 2024 • 14:03 Комментировать
Рубин
...
Ростов
11.05 14:00

Опорный хавбек «Рубина» Угочукву Иву поделился комментарием об уровне чемпионата России.

Напомним, 24-летний футболист перебрался в «Рубин» из армянского «Урарту» прошлым летом.

Иву признался, что ему нравится местный чемпионат, который, по его мнению, входит в десятку сильнейших лиг Европы.

«Многие российские клубы там не затерялись бы в еврокубках — точно выглядели бы конкурентоспособными», — приводит слова Иву Sport24.                                                                                                 

В нынешней кампании Иву появился на поле в 26 матчах за «Рубин» и отметился одним забитым мячом.

Контракт полузащитника с «Рубином» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Угучукву Иву

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