Иву: «РПЛ точно входит в топ-10 в Европе»

Опорный хавбек «Рубина» Угочукву Иву поделился комментарием об уровне чемпионата России.

Напомним, 24-летний футболист перебрался в «Рубин» из армянского «Урарту» прошлым летом.

Иву признался, что ему нравится местный чемпионат, который, по его мнению, входит в десятку сильнейших лиг Европы.

«Многие российские клубы там не затерялись бы в еврокубках — точно выглядели бы конкурентоспособными», — приводит слова Иву Sport24.

В нынешней кампании Иву появился на поле в 26 матчах за «Рубин» и отметился одним забитым мячом.

Контракт полузащитника с «Рубином» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.