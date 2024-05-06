Каряка считает, что Тюкавин должен остаться в «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Андрей Каряка поделился комментарием об игре форварда столичного клуба Константина Тюкавина.

По мнению эксперта, многое в «Динамо» зависит именно от Тюкавина, который берет игру на себя и много забивает. Каряка считает, что нападающему не стоит торопиться с уходом, лучше еще сезон провести в «Динамо».

«Если «Динамо» хочет претендовать в будущем на высокие места, они не могут отдавать своих лидеров. На место Тюкавина должен тогда кто-то прийти», — приводит слова Каряки Metaratings.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин забил 16 голов и оформил девять ассистов в 35 встречах во всех турнирах.