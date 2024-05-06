Никита Чернов: Маслову нравится поддерживать атаку

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о действиях Павла Маслова в игре с «Пари НН».

Напомним, встреча 27-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Спартаком» завершилась нулевой ничьей. Маслов вышел играть в центр обороны, однако регулярно подключался к атаке.

«Не было какого‑то отдельного указания Маслову в атаку. Просто Паша более атакующий защитник, ему нравится такое. Я больше за оборонку», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний Маслов принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.