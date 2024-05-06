Смородская объяснила, почему выступает против расширения РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном расширении Российской премьер-лиги.

«Я по-прежнему против расширения РПЛ. Нет столько денег в стране, чтобы содержать футбольные клубы», — сказала Смородская порталу «РБ Спорт».

Сейчас в элитном российском дивизионе выступают 16 команд. Напомним, два последних клуба напрямую вылетают в Мелбет-Первую лиги, а еще две команды играют стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

Сегодня, 6 мая, пройдут четыре встречи в рамках 27-го тура РПЛ. Текстовые трансляции всех матчей будут доступны на спортивном портале LiveResult.