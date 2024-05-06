«Оренбург» не предлагал новый контракт Деограсии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем Давида Деограсии на посту наставника команды.

«Мы не говорили с Деограсией о продлении контракта. На данный момент мы не обсуждали будущее ни с одним человеком из команды, так как не знаем, какое оно у клуба», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, испанский специалист возглавил «Оренбург» прошлым летом. В настоящий момент команда идет на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 29 баллов после 27 игр.

В следующем туре подопечные Деограсии примут на своем поле «Локомотив». Игра между командами пройдет 12 мая.