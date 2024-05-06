Гасилин предложил ставку на матч «Факела» и «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о матче 27-го тура Премьер-лиги, в котором «сине-бело-голубым» будет противостоять воронежский «Факел».

«Факел» - лучший вариант на финише перед серьезными играми. Пора «Зениту» перед финальным отрезком показать характер и игру чемпионов. Прогноз - победа «Зенита» с форой (-1,5) гола», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

Матч «Факела» и «Зенита» состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 6 мая. Начало поединка запланировано в 18:00 по московскому времени. В случае победы команда Сергея Семака оторвется от преследователей на три балла.