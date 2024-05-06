Экс-игрок «Спартака» сделал два прогноза на матч ЦСКА - «Рубин»

«Здесь может быть счет 0:0. Сомневаюсь, что даже два гола будет забито, поэтому возьму ТМ (2,5). У букмекеров явный фаворит ЦСКА, но я не уверен, что будет победа. Второй прогноз - хотя бы одна из команд не забьет», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».