Экс-игрок «Спартака» сделал два прогноза на матч ЦСКА - «Рубин»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор дал комментарий относительно поединка между ЦСКА и «Рубином» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги.
«Здесь может быть счет 0:0. Сомневаюсь, что даже два гола будет забито, поэтому возьму ТМ (2,5). У букмекеров явный фаворит ЦСКА, но я не уверен, что будет победа. Второй прогноз - хотя бы одна из команд не забьет», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».
Матч ЦСКА против «Рубина» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в понедельник, 6 мая, начало – в 20:30 мск. Москвичи занимают восьмое место в таблице РПЛ, а казанцы – девятое.
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